Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:54

Общество

Минпросвещения РФ опровергло слухи об обязательном показе "Колобка" в школах

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1", онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black & White

Министерство просвещения России не издавало распоряжений об обязательном просмотре фильма "Последний богатырь. Колобок" учащимися 1–9-х классов, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещения якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности, указали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что министерство не издавало каких-либо распорядительных или нормативных документов, обязывающих учебные заведения проводить массовые показы кинокартины.

Тем временем "Колобок" возглавил российский кинопрокат по итогам прошлого уик-энда. Фильм начали показывать в кинотеатрах 6 августа. За первый уик-энд он собрал свыше 244,5 миллиона рублей. В день премьеры лента заработала рекордные для летнего кинопроката 2026 года 53,7 миллиона рублей, а общие сборы превысили 252,2 миллиона рублей.

Читайте также


обществокультураобразование

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика