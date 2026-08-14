Минпросвещения РФ опровергло слухи об обязательном показе "Колобка" в школах

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1", онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black & White

Министерство просвещения России не издавало распоряжений об обязательном просмотре фильма "Последний богатырь. Колобок" учащимися 1–9-х классов, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещения якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности, указали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что министерство не издавало каких-либо распорядительных или нормативных документов, обязывающих учебные заведения проводить массовые показы кинокартины.

Тем временем "Колобок" возглавил российский кинопрокат по итогам прошлого уик-энда. Фильм начали показывать в кинотеатрах 6 августа. За первый уик-энд он собрал свыше 244,5 миллиона рублей. В день премьеры лента заработала рекордные для летнего кинопроката 2026 года 53,7 миллиона рублей, а общие сборы превысили 252,2 миллиона рублей.