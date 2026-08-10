Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1", Онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black&White

Фильм "Последний богатырь. Колобок" стал лидером российского кинопроката по итогам прошедшего уик-енда, сообщили в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино.

Картина стартовала в кинотеатрах в четверг, 6 августа. За первый уикенд она собрала более 244,5 миллиона рублей. В день премьеры фильм заработал рекордные для летнего кинопроката 2026 года 53,7 миллиона рублей, а общие сборы превысили 252,2 миллиона рублей.

В лидерах проката также оказались "Смешарики сквозь вселенные" (74,7 миллиона рублей) и байопик о Майкле Джексоне "Майкл" (27,1 миллиона рублей).

При этом в социальных сетях еще до выхода фильма возник резонанс – обсуждалось, что ради него в российских кинотеатрах перенесли показы фильма "Человек-паук. Новый день", хотя данная картина не получала прокатное удостоверение в России для легальных показов в стране.

Из-за анонимных угроз создателям фильма правовая служба телеканала "Россия 24" обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. В частности, режиссеру Антону Маслову и актеру Дмитрию Журавлеву начали поступать звонки и сообщения с оскорблениями, которые были направлены как на них, так и на их семьи.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с News.ru призвал не превращать уголовное законодательство в средство борьбы с интернет-хейтом. При этом он подчеркнул, что государство обязано отреагировать на угрозы в адрес создателей фильма, если они действительно были.

"Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда – это уже не кинокритика. Если они действительно были, государство обязано реагировать", – сказал Жорин.

Он добавил, что между грубостью и уголовно наказуемой угрозой есть четкая юридическая грань. Суд должен определить ее в ситуации с "Колобком" на основе конкретных сообщений и обстоятельств, а не общественной оценки фильма.

Из-за аномальной активности негативных оценок сервис "Кинопоиск" убрали у фильма рейтинг, а также кнопку оценить. В пресс-службе указали на то, что картина за ночь получила тысячи оценок, 90% из которых были резко негативными. В "Кинопоиске" подчеркнули, что не удаляют негативные оценки, но рейтинг должен складываться из мнений зрителей, которые действительно посмотрели кино.

