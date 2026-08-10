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10 августа, 14:55

Общество

В московских больницах выступят артисты в рамках проекта "Исцеляющая среда"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Во вторник и среду, 11 и 12 августа, в столичных больницах выступят ведущие музыкальные коллективы. Представления организуют в рамках совместного проекта департаментов здравоохранения и культуры Москвы "Исцеляющая среда", сообщается на портале мэра и правительства города.

В частности, 11-го числа в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова концерт даст Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Музыканты представят программу "Советский джаз".

На следующий день, 12 августа, в ГКБ имени С. С. Юдина выступят солисты Московского театра оперетты и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Режиссер программы – многократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти.

В исполнении артистов прозвучат композиция о веселом ветре из кинофильма "Дети капитана Гранта", песня "Звать любовь не надо" из ленты "Моя любовь", романс Николая из оперетты "Золотая долина", песня Пепиты из оперетты "Вольный ветер", композиция "Весна идет" из фильма "Весна", песня Анюты из музыкальной кинокомедии "Веселые ребята", дуэт Поленьки и Митруся из оперетты "Холопка" и другие произведения.

Франдетти считает, что искусство действительно способно лечить. По его словам, оперетта и джаз могут возвращать человеку радость, даже когда ее неоткуда взять. Он добавил, что артисты, участвующие в проекте, умеют держать градус легкости и качества одновременно, и выразил уверенность, что зрители получат "немного тепла и повод улыбнуться".

Кроме концертов, в рамках проекта в больницах откроются выставки московских музеев. Экспозиции начнут работу в середине августа.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что с начала лета 2026 года культурные мероприятия в столичных больницах посетили более тысячи человек. Концерты и спектакли проводятся в медучреждениях, чтобы оказать пациентам эмоциональную поддержку и помочь легче адаптироваться к лечению.

Музыкальный концерт устроили для пациентов и сотрудников московской больницы № 15

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