Сергей Собянин рассказал, как пациентам помогает проект "Умная госпитализация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря "Умной госпитализации" москвичи могут онлайн выбрать больницу и дату плановой госпитализации. Соответствующий проект запущен в столице в марте 2026 года, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Проект объединяет этапы стационарного лечения в единый цифровой маршрут – от поликлиники до выписки. Врач поликлиники создает цифровую заявку, которую получают профильные стационары. После изучения клинического случая больницы направляют пациенту предложения со сроками госпитализации или предварительной консультации. Пациент видит их в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и выбирает подходящий вариант.

Собянин напомнил, что три года назад в городских стационарах запустили проект "Цифровая клиника". Тогда больницы полностью перешли на электронную медицинскую документацию. Медработники фиксируют выполнение назначений с помощью сканирования QR-кодов на идентификационных браслетах, а пациенты могут следить за ходом лечения онлайн в разделе "Мои госпитализации" электронной медкарты.

Следующий этап – внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта. В ряде стационаров работает пилотный ИИ-сервис, который круглосуточно анализирует данные пациентов с признаками воспалительного процесса и предупреждает врача о риске развития сепсиса.

Кроме того, Москва готова безвозмездно передавать передовые технологии в сфере здравоохранения регионам, добавил мэр столицы. Один из таких проектов – внедрение ЕМИАС в медучреждениях Санкт-Петербурга. К системе уже подключены 26 больниц. Следующим этапом станет внедрение регионального сегмента ЕМИАС в поликлиниках.

Ранее столичные хирурги впервые выполнили полностью роботическое аортокоронарное шунтирование. Операцию провели с использованием роботизированной системы Da Vinci. Все манипуляции сделали через пять небольших проколов – без разреза грудины.