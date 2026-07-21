Хирурги в Москве впервые провели полностью роботическую операцию на сердце

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Кардиохирурги Сеченовского Университета впервые выполнили полностью роботическое аортокоронарное шунтирование. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пациент изначально готовился к операции по удалению атеросклеротической бляшки из брахиоцефальной артерии. Однако во время обследования врачи обнаружили рестеноз в ранее установленном стенте.

Специалисты приняли решение отказаться от традиционного вмешательства с открытием грудной клетки и выбрали менее травматичный вариант лечения.

Операцию провели с использованием роботизированной системы Da Vinci. Все манипуляции выполнялись через пять небольших проколов – без разреза грудины.

В университете аортокоронарное шунтирование с применением робота проводят с 2024 года. До этого использовалась гибридная методика: часть процедуры делал робот, а шунтирование завершалось через небольшой разрез. Однако в этот раз весь процесс впервые был проведен полностью роботизированным способом.

В пресс-службе отметили, что развитие таких технологий позволяет снизить хирургическую травму и ускорить восстановление пациентов после операций на сердце.

Ранее врачи Пушкинской больницы спасли пожилого мужчину, сонную артерию которого на три четверти закупорила бляшка. Ему провели каротидную эндартерэктомию. По словам хирурга, эта операция относится к числу самых высокотехнологичных и кропотливых в сосудистой хирургии.