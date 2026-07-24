Эксперт Геллер: полная верификация станет преимуществом соцплатформы на базе "Госуслуг"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

Полная верификация пользователей станет основным преимуществом возможной социальной платформы на базе портала "Госуслуги". Об этом телеканалу "360" заявил главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

"Там не будет в такой значительной степени, как в других социальных сетях, ботов, мошенников и так далее. Это очень важная часть", – сказал эксперт.

Геллер считает, что отдельное приложение, которое опиралось бы на верифицированную базу "Госуслуг", было бы востребовано среди россиян.

Ранее стало известно, что "Госуслуги" могут стать полноценной соцсетью с лентой и сообществами. В правительстве РФ начали обсуждать планы развития сервиса до 2035 года. Кроме того, в портал могут внедрить агрегатор мероприятий.

В свою очередь, управляющий партнер Агентства "Социальные сети" Денис Терехов выразил мнение, что "Госуслуги" могут сделать соцсетью для того, чтобы объединить там различные сервисы. Он предположил, что эта инициатива связана с развитием платформенной экономики.