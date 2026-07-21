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21 июля, 16:59

Политика

ГД приняла закон об обязанности банков уведомлять о кредитах через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума окончательно приняла закон об обязанности банков и микрофинансовых организаций уведомлять россиян о подписании договора кредита через портал "Госуслуги". Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Мера начнет действовать 1 октября 2027 года. Закон направлен на противодействие заключению кредитных договоров без согласия заемщика. Это помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя.

Направленное гражданам уведомление о кредитах должно включать в себя информацию о процентной ставке, сумме займа, сроках его возврата, а также о возможности отказаться от соглашения, если на него распространен период охлаждения.

По новому закону банки должны будут заключить с квалифицированным бюро кредитных историй договор об оказании информационных услуг, они будут направлять уведомления в личный кабинет граждан. Заемщиков нужно уведомлять о соглашениях в течение 15 минут.

Бюро кредитных историй будет взаимодействовать с "Госуслугами" безвозмездно. Их системы должны будут начать работать с порталом не позднее 1 июня 2027 года.

При этом информация о процентной ставке по договору потребительского займа, которую будут предоставлять бюро финансовые организации, не будет упоминаться в кредитном отчете субъекта кредитной истории и в составе сведений для предупреждения возможного мошенничества. Таким образом, эти данные будут известны только заемщику.

Ранее сообщалось, что российские банки снизили темпы выдачи кредитных карт. Одна из причин – все больше клиентов пользуются кредитками только в течение льготного периода и возвращают деньги без уплаты процентов, поэтому банки не получают дополнительного дохода.

С 2027 года банки обяжут подробно раскрывать условия услуг

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