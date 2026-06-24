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24 июня, 09:21

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"Известия": срок льготной ставки по семейной ипотеке в России ограничат 15 годами

Срок льготной ставки по семейной ипотеке в России могут ограничить 15 годами

Фото: 123RF.соm/lacheev

В России могут ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов.

Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, при этом рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше. Это разницу банкам компенсирует государство, а размер рассчитывается по формуле "ключевая ставка плюс 3,5%".

Согласно новым правилам, банки смогут получать такую компенсацию не более 15 лет. Срок будет отсчитываться с момента заключения договора ипотеки, оформленного с 1 июля. После прекращения действия госсубсидии банкам придется переводить заемщиков на более высокие ставки по рыночным правилам.

Ставка в таком случае будет определяться по формуле "ключевая ставка плюс 2%", в случае займов на индивидуальное жилищное строительство – "плюс 2,5%".

Ранее СМИ сообщили, что в рамках "Семейной ипотеки" планируется изменить не только ставки, но и лимиты самого кредита. В частности, лимит по кредиту для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге останется на уровне 12 миллионов рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. Для семей с двумя и более детьми лимит вырастет до 15 миллионов при ставке в 10%.

В регионах – лимит 6 миллионов рублей, а ставка вырастет до 10%. Для семей с двумя и более детьми якобы планируется повысить лимит до 8 миллионов, а ставку установить на уровне в 8%.

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