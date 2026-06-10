График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 18:21

Политика

В РФ с 2027 года могут появиться жилищные вклады для покупки квартир

Фото: 123RF.com/coco86

Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект о жилищных сбережениях, который позволит россиянам открывать специальные вклады для покупки жилья или улучшения жилищных условий. Запустить новый механизм планируется с 1 января 2027 года.

Жилищный вклад можно будет использовать для накопления средств на покупку квартиры, строительства частного дома или участие в долевом строительстве. Кроме того, банк сможет предоставить владельцу такого вклада ипотечный кредит при выполнении установленных условий.

Средства на жилищных вкладах будут застрахованы. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 миллионов рублей.

Ко второму чтению депутаты поддержали поправку об увеличении минимального срока договора жилищных сбережений с одного года до трех лет. При этом уже через год накопленные средства разрешат направлять на первоначальный взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита, в том числе оформленного в другом банке.

"Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает покупать жилье, то он сможет вернуть средства вместе с накопленными процентами. Однако при самостоятельном отказе деньги можно забрать не ранее 1,5 года с момента заключения договора жилищных сбережений", – отметил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Пополнять жилищные вклады можно будет без ограничений, если такая возможность предусмотрена договором. Вносить деньги смогут как сами вкладчики, так и третьи лица. Порядок начисления и выплаты процентов будет определяться условиями конкретного договора жилищных сбережений.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. По его словам, для снижения ипотечных ставок до 10–11% ключевая ставка должна составлять порядка 7–8%. После этого спрос на ипотеку может вырасти.

Читайте также


политикаобщество

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика