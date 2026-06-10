В РФ с 2027 года могут появиться жилищные вклады для покупки квартир

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Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект о жилищных сбережениях, который позволит россиянам открывать специальные вклады для покупки жилья или улучшения жилищных условий. Запустить новый механизм планируется с 1 января 2027 года.

Жилищный вклад можно будет использовать для накопления средств на покупку квартиры, строительства частного дома или участие в долевом строительстве. Кроме того, банк сможет предоставить владельцу такого вклада ипотечный кредит при выполнении установленных условий.

Средства на жилищных вкладах будут застрахованы. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 миллионов рублей.

Ко второму чтению депутаты поддержали поправку об увеличении минимального срока договора жилищных сбережений с одного года до трех лет. При этом уже через год накопленные средства разрешат направлять на первоначальный взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита, в том числе оформленного в другом банке.

"Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает покупать жилье, то он сможет вернуть средства вместе с накопленными процентами. Однако при самостоятельном отказе деньги можно забрать не ранее 1,5 года с момента заключения договора жилищных сбережений", – отметил председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Пополнять жилищные вклады можно будет без ограничений, если такая возможность предусмотрена договором. Вносить деньги смогут как сами вкладчики, так и третьи лица. Порядок начисления и выплаты процентов будет определяться условиями конкретного договора жилищных сбережений.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. По его словам, для снижения ипотечных ставок до 10–11% ключевая ставка должна составлять порядка 7–8%. После этого спрос на ипотеку может вырасти.