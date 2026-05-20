Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 19:35

Общество
Главная / Истории /

В Госдуме раскритиковали идею повысить ставку по семейной ипотеке родителям вне брака

Жесткие условия? К чему приведет повышение ставок по семейной ипотеке родителям вне брака

Условия семейной ипотеки могут ужесточить для родителей вне брака с 1 июля 2026 года, утверждают СМИ. Причем, по данным источников, нововведения планируют распространить и на ранее заключенные сделки. Как может измениться рынок льготного кредитования недвижимости, разбиралась Москва 24.

Только для женатых?

Фото: 123RF.соm/prathanchorruangsak

Министерство финансов России предложило повысить ставку по семейной ипотеке для некоторых категорий заемщиков, утверждает издание "Московская перспектива". По их данным, нововведения могут вступить в силу с 1 июля 2026 года и даже затронуть договоры, заключенные с февраля 2026-го, когда были ужесточены условия выдачи подобных займов.

Речь идет о двух случаях: если второй родитель оформляет отдельный льготный кредит, а также когда заемщик не состоит в браке с другим родителем и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. По данным СМИ, в Минстрое поддержали инициативу, однако настаивают, чтобы изменения не имели обратной силы. Как именно повысится ставка и как власти будут контролировать исполнение этих мер, пока неизвестно.

Источник, близкий к обсуждению инициативы, считает, что даже повышенная ставка (например, 8–9%) останется выгоднее рыночной, которая на данный момент составляет 17–19%.

К сожалению, по факту размер кредита не оказывает влияния на демографическую ситуацию, что доказывают статистические данные. Люди продолжают отоваривать свои льготы, но никак не учитывают их при планировании семьи.
источник, знакомый с обсуждением инициативы

По мнению собеседника издания, более эффективными подходами с точки зрения рождаемости были бы нулевой первый взнос или ограничение по площади в зависимости от норматива метража на человека. Это поможет исключить ситуации, когда многодетная семья приобретает небольшую однокомнатную квартиру, убежден он.

Ранее стало известно, что в России обсуждается модель льготной ипотеки с прогрессивной шкалой ставок в зависимости от количества детей: 10% для семей с одним ребенком, 6% – с двумя, 4% – с тремя и более. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, это поддержит семейный бюджет и создаст стимул для роста рождаемости. Депутат также предложил предусмотреть возможность дальнейшего снижения этих ставок при уменьшении ключевой ставки ЦБ.

Разные варианты

Фото: 123RF.соm/nateemee

В Госдуму инициатива об ужесточении условий семейной ипотеки на данный момент не поступала, рассказала Москве 24 заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Сейчас есть много различных предложений, в том числе о дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Это направление все поддерживают, и оно кажется мне более вероятным. Но ключевой вопрос в реализации: если после таких решений ставка для семей с одним ребенком увеличится, это неправильно", – отметила депутат.

По ее мнению, для многодетных кредит и вовсе необходимо сделать беспроцентным. К тому же ключевая ставка сейчас снижается, и затраты государства на субсидирование льготной ипотеки должны уменьшиться.

Что касается идеи повысить ставку для родителей, не состоящих в браке, мне непонятно, что это даст. Семья может быть разной, например, состоять из одного родителя и детей. Главное, что их воспитывают, любят, и надо создавать условия для жизни, в том числе жилищные. Лично мне такие игры вокруг ипотеки кажутся контрпродуктивными.
Светлана Разворотнева
заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Она уточнила, что количество семей, способных взять ипотеку при любой процентной ставке, почти исчерпано, потому что стоимость квадратного метра очень высока.

"Нужно начинать диверсифицировать жилищную политику: развивать наемное жилье, предлагать людям со средними и низкими доходами возможность долгосрочного найма с государственной поддержкой. А ипотечные истории – плюс-минус что-то изменится, но не радикально", – заключила она.

Риелтор Олег Свиридов отметил в разговоре с Москвой 24, что любые меры, которые ограничивают ипотеку, главным образом скажутся на продаже квартир: уже есть определенное затоваривание, плюс количество сделок уменьшилось. Цены же не меняются или увеличиваются, потому что растут инфляция, себестоимость строительства, фонд оплаты труда и налоговая нагрузка на предпринимателей.

"Для снижения нет предпосылок с точки зрения финансовой модели. В то же время увеличивается проектное финансирование, поэтому больше всех на стройке зарабатывают банки", – добавил риелтор.

Семейная ипотека главным образом предназначена для решения жилищных проблем тех слоев населения, которые сильно нуждаются в улучшении жилищных условий. Это не инвестиционный продукт, хотя некоторые уже начинают рассматривать ее так, но это категория людей с другим достатком.
Олег Свиридов
риелтор

Свиридов отметил, что при ставке в 6% и максимальных заемных средствах в 12 миллионов рублей семья может позволить себе в столичном регионе и за пределами МКАД жилье в 30–40 квадратных метров, а внутри кольца – менее 30. При первоначальном взносе от 20% нужно иметь минимум 3–4 миллиона собственных денег, а ежемесячный платеж составит примерно 70 тысяч рублей и более, заключил Свиридов.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществонедвижимостьистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика