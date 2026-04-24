Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых, следует из заявления пресс-службы регулятора.

Данное решение было принято в рамках заседания совета директоров в пятницу, 24 апреля. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

"Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики", – указал регулятор.

В связи с этим эксперты продолжат следить за ситуацией и обсуждать целесообразность дальнейшего снижения ставки на будущих заседаниях. Однако это будет зависеть от стабильности замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков, связанных с внешними и внутренними условиями.

Вместе с тем Банк России оценил уровень отечественной экономики в первом квартале 2026 года. Согласно наблюдениям, показатель замедлился за счет адаптации к изменениям в налоговом законодательстве, меньшему количеству рабочих дней и неблагоприятным погодным условиям.

В то же время инвестиционная активность осталась на низком уровне. Аналогичная ситуация сложилась и с потребительским спросом, несмотря на небольшое оживление в марте.

Учитывая все вышеперечисленное, регулятор оставил в силе прогнозы по росту ВВП на 2026 год на уровне 0,5–1,5%. В свою очередь, сценарий по инфляции на текущий год оказался на отметке в 4,5–5,5%, а на 2027-й и 2028-й – 4%.

Вместе с тем Банк России обратил внимание на снижение напряженности на рынке труда. В своем отчете ЦБ привел данные опросов, согласно которым число предприятий, испытывающих нехватку сотрудников, уменьшилось и достигло минимума с середины 2023 года.

"Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда", – отмечается в сообщении.

В заключение регулятор пересмотрел свой прогноз по средней ключевой ставке в текущем году, повысив его до 14–14,5% с предыдущего уровня 13,5–14,5%. Таким образом, до конца 2026-го показатель будет находиться в диапазоне 13,3–14%.

После объявления о решении ЦБ курс рубля на Московской бирже почти не изменился. В частности, до обнародования решения ЦБ курс юаня к российской валюте составлял 11,0355 рубля (минус 3,45 копейки), а сразу после китайская валюта лишь незначительно ускорила снижение и достигла 11,02 рубля.

В преддверии заседания Центробанка глава РСПП Александр Шохин предположил, что в дальнейшем регулятор будет снижать ставку "маленькими шажками" – по 50 базисных пунктов.

Его мнение поддержал и председатель ВТБ Андрей Костин, спрогнозировавший снижение уровня ключевой ставки до однозначного показателя уже к 2027 году.