Аэропорт Жуковский полностью ограничил прием и вылет самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Жуковский принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры безопасности также распространяются на столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Ограничения вводятся в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА. С понедельника, 8 июня, над столичным регионом было нейтрализовано уже 77 беспилотников.