02:11Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО уничтожили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.
Атаки дронов на столицу продолжаются с 8 июня. На данный момент над городом сбито уже 77 беспилотников.
На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент публикации все четыре аэропорта принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами.