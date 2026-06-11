Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще один вражеский дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.

Атаки дронов на столицу продолжаются с 8 июня. На данный момент над городом сбито уже 77 беспилотников.

На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент публикации все четыре аэропорта принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами.