Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 07:12

Происшествия

Подросток пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека пострадали, в том числе подросток, в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Подростка госпитализировали в ближайшую больницу.

В селе Ясные Зори БПЛА взорвался на территории одного из предприятий. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу с акубаротравмой и ушибом волосистой части головы.

Ранее украинские войска прицельно ударили по двум подросткам 14 и 15 лет, которые катались на велосипедах в Лисичанске в ЛНР. Пострадавшим оперативно оказали необходимую медпомощь, после чего их доставили в ближайшую больницу.

Еще один беспилотник ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь. В результате произошедшего погиб помощник машиниста, среди пассажиров жертв и пострадавших не выявлено.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика