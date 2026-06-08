Подросток пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека пострадали, в том числе подросток, в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Подростка госпитализировали в ближайшую больницу.

В селе Ясные Зори БПЛА взорвался на территории одного из предприятий. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу с акубаротравмой и ушибом волосистой части головы.

Ранее украинские войска прицельно ударили по двум подросткам 14 и 15 лет, которые катались на велосипедах в Лисичанске в ЛНР. Пострадавшим оперативно оказали необходимую медпомощь, после чего их доставили в ближайшую больницу.

Еще один беспилотник ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь. В результате произошедшего погиб помощник машиниста, среди пассажиров жертв и пострадавших не выявлено.