08 июня, 07:12Происшествия
Подросток пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Два человека пострадали, в том числе подросток, в результате атак украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Подростка госпитализировали в ближайшую больницу.
В селе Ясные Зори БПЛА взорвался на территории одного из предприятий. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу с акубаротравмой и ушибом волосистой части головы.
Ранее украинские войска прицельно ударили по двум подросткам 14 и 15 лет, которые катались на велосипедах в Лисичанске в ЛНР. Пострадавшим оперативно оказали необходимую медпомощь, после чего их доставили в ближайшую больницу.
Еще один беспилотник ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь. В результате произошедшего погиб помощник машиниста, среди пассажиров жертв и пострадавших не выявлено.