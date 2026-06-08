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Происшествия

Два подростка пострадали в результате прицельного удара ВСУ в Лисичанске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские войска прицельно ударили по двум подросткам 14 и 15 лет, которые катались на велосипедах в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Пострадавшим оперативно оказали необходимую медпомощь, после чего их доставили в ближайшую больницу. Глава региона пожелал подросткам скорейшего выздоровления.

"В светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, противник целенаправленно бьет по ним. Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ", – заявил Пасечник.

Ранее три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Энергодар в Запорожской области. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое из них находятся в больнице. В результате атаки оказался поврежден многоквартирный дом, в котором полностью выгорела одна квартира.

В Брянской области пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате удара украинских БПЛА по автомобилю в поселке Белая Березка. Для атаки использовались дроны-камикадзе.

Несколько человек пострадали в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге

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