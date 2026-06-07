На ЗАЭС заявили о штатной работе станции на фоне атак ВСУ на Энергодар

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме на фоне ударов по Энергодару. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Украинские военные в ночь на 7 июня нанесли удар по жилой застройке и гражданским объектам в Энергодаре. В администрации города-спутника ЗАЭС охарактеризовали эти сутки как очень напряженны из-за интенсивных атак.

При этом Яшина заявила, что ударов в районе ЗАЭС не фиксировалось. По ее словам, все параметры безопасности станции отслеживаются сотрудниками Запорожской АЭС.

4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку БПЛА вблизи ЗАЭС. Количество ударов БПЛА составило не менее 20. Их целью стала территория тепловой электростанции, на которой размещены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу "Ферросплавная-1".

На следующий день стало известно, что пять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" Запорожской АЭС. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Представители станции заявляли, что ВСУ нанесли удар по месту, где проводятся ремонтные работы на линии ЗАЭС. Это произошло в первые часы после введения при посредничестве МАГАТЭ режима тишины. Он начал действовать 5 июня в 06:00, уточнил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

После этого Запорожская АЭС была полностью обесточена. Это было связано с отключением линии электроснабжения "Ферросплавная-1", которая обеспечивала нужды станции. В связи с произошедшим энергоблоки были подключены к резервным дизель-генераторам. Спустя время электроснабжение удалось восстановить.

