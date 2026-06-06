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ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, теперь они атакуют город по ночам, используя дроны "Баба-яга", сообщил мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что обстановка в городе остается очень тяжелой, и добавил, что тяжелые гексокоптеры "целенаправленно сбрасывают взрывчатку" на мирных жителей.

По данным Пухова, в ночь на 4 июня были повреждены около 20 машин, разбиты окна и фасады домов. Помимо этого, 5 июня произошел пожар в здании на улице Центральная, дом № 4. В результате было уничтожено отделение почты и банк, а также партийная приемная и спортивный магазин.

"Это помещения, пристроенные к жилому дому, где живут люди", – добавил глава города0спутника Запорожской атомной электростанции.

Ранее киевский режим совершил вблизи ЗАЭС массированную атаку дронами – ВСУ ударили не менее чем 20 тяжелыми БПЛА. Целью Киева стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие работу линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

Тем не менее, электростанция работала штатно, а радиационный фон на площадке ЗАЭС и в ее окрестностях находился в пределах нормы.

