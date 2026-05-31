31 мая, 08:54

Политика

ООН призвала не атаковать критическую инфраструктуру после ударов по ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом РИА Новости заявил зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак, комментируя удары по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.

"Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры", – указал он.

Украинский дрон атаковал машинный зал блока № 6 Запорожской АЭС 30 мая. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра. Тем не менее нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака была преднамеренной, и обратил внимание на то, что она стала первой в мире, направленной на основное оборудование АЭС.

В МИД РФ назвали действия Киева открытым переходом на путь ядерного терроризма.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил тревогу в связи с ситуацией, указав, что атака нарушает как семь основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и пять принципов защиты ЗАЭС.

