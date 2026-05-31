31 мая, 14:37

Город

Историческое здание будет отреставрировано в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Арбатский частный дом, расположенный в Столовом переулке в Пресненском районе Москвы, будет отреставрирован, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Заммэра напомнил, что трехэтажный дом является одним из ценных памятников этого района города, переживших пожар 1812 года и многочисленные изменения облика Москвы в прошлом веке.

"Сейчас город выдал положительное заключение экспертизы по проекту реставрации здания. Специалисты не только вернут объекту культурного наследия исторический облик, восстановят фасады, лепнину и другие декоративные элементы, но и сделают его безопасным и удобным для современного использования", – указал Ефимов.

Здание представляет собой одноэтажный каменный служебный корпус усадьбы князя Ивана Голицына конца XVIII века, который позже был многократно перестроен. Тут была и команда Арбатской пожарной части, и жилой дом. В последнее время из-за плохого состояния дом не использовали.

В рамках проекта планируется повысить характеристики здания до современных норм, указал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Сначала специалисты отремонтируют фасад, оштукатурят его, починят русты и декор, восстановят утраченные элементы. Цоколь будет облицован гранитными плитами, а окна и двери заменят на новые.

Также планируется воссоздать одноэтажную пристройку со стороны западного фасада, усилить несущие конструкции, отремонтировать стропила, заменить инженерные системы. Здесь же появятся новые лестницы и лифт, чердак переоборудуют в мансарду. Во всех помещениях выполнят чистовую отделку.

Ранее стало известно, что за время реализации программы капремонта в столице отремонтировали 154 дома на местах исторических городских валов. Одно из обновленных зданий – девятиэтажный дом 1967 года постройки по адресу улица Сущевский Вал, дом 23. Со стороны двора его украшают ризалиты и карнизы.

