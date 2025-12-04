Форма поиска по сайту

04 декабря, 14:54

Город

В Москве обновят 7 домов с аттиками в рамках программы капремонта

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице в рамках программы капремонта жилого фонда в текущем году восстановят 7 домов с аттиками, завершающими фасады зданий. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Первым таким зданием, где капремонт уже завершился, стал дом 16, корпус 3, в 1-м Войковском проезде, выстроенный в 1949 году. Его возвели по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Это двухэтажный дом с рустированым нижним этажом и венчающим карнизом с дентикулами. Фасад украшен двумя аттиками.

Там восстановили внешние стены здания, выкрасив их в исторические оттенки "светлая слоновая кость" и "сигнальный белый", оштукатурили цоколь дома, обновили и отремонтировали водосточные системы, балконы, входные двери, окна в местах общественного пользования, конструкции крыши, системы электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Другой дом с аттиком находится в Весковском переулке. Четырехэтажное здание возвели в 1901 году в стиле эклектики. Его фасад отличается профилированным карнизом, венчающим карнизом, пинаклями и другими декоративными элементами. Там в рамках капремонта починили фасад, балконы, входные группы, цоколи, заменили систему водостока, отремонтировали подъезды, крышу.

В этом году аналогичные работы прошли в пятиэтажном здании в Панфиловском переулке, выстроенном в 1946 году в стиле конструктивизма и неоклассицизма. Его фасад частично отсылает к модерну за счет эркеров со щипковыми завершениями. Нижний этаж выделен рустом, также на стенах имеются филенки с иониками, наличники, порталы, пояс и венчающий карниз.

Специалисты восстановили фасад, окрасив его в исторических оттенках белого и бежевого цветов, отремонтировали входные группы, заменили водосточную систему и оштукатурили цоколь.

Ранее стало известно, что в столице за 10 лет программы капитального ремонта полностью обновили фасады около 80 зданий.

В частности, обновлен семиэтажный жилой дом на улице Беговой. Его построили в стиле советского неоклассицизма в 1940 году. На уровне нижних этажей оконные проемы разделяют пилястры, а входные группы акцентированы порталами и портиками.

