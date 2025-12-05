Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин пригласил премьера Индии Нарендру Моди поучаствовать в XXIV ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в России в 2026 году. Это следует из их совместного заявления, которое было согласовано после переговоров президента РФ и премьера Индии в Нью-Дели.

Помимо этого, российский лидер высказал благодарность Моди за гостеприимство, оказанное ему и делегации России в Нью‑Дели.

Путин прибыл туда 4 декабря по приглашению Моди. Президент встретился с премьером Индии в неформальной обстановке. Их разговор в формате тет-а-тет продлился 2,5 часа.

На следующий день в Хайдарабадском дворце состоялись переговоры Путина и Моди. Президент охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия как очень доверительные. Российский лидер указал, что сейчас у стран возникают новые направления для сотрудничества.

Помимо этого, Путин рассказал, что вечером 4 декабря он обсудил с Моди ситуацию на Украине, а также диалог России и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Этот разговор президент РФ назвал "дружеским, содержательным и полезным". Он также поблагодарил премьера Индии за усилия по достижению мира.

Стороны должны подписать важные межгосударственные документы и ряд коммерческих соглашений.

