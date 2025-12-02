В Кремле анонсировали подписание важных документов во время визита Путина в Индию

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал подписание важных документов во время визита Владимира Путина в Индию. Его слова с брифинга для индийских СМИ передает Sputnik India.

"Послезавтра (4 декабря. – Прим. ред.) будет готов к подписанию важный пакет документов в ходе визита", – заявил пресс-секретарь президента России.

Песков выразил надежду на то, что визит Путина будет таким же успешным, как и прошлогодняя поездка премьер-министра Нарендры Моди в Москву.

"Президент и премьер-министр имели прекрасную возможность провести много времени вместе", – отметил представитель Кремля, добавив, что Путин и Моди планируют обсудить вопросы международной и региональной повесток дня.

Путин посетит Индию с государственным визитом с 4 по 5 декабря. Российский лидер прибудет в республику по приглашению Моди. Кроме того, он встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

В МИД Индии отметили, что визит Путина позволит оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели, а также определит дальнейшие ориентиры для укрепления "особого привилегированного" стратегического партнерства двух стран.

