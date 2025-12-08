Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу президента, призванные граждане будут проходить службу в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и ФСБ.

Правительству и региональным властям поручено обеспечить организацию призыва и проведение самих сборов. Также отмечается, что такие сборы являются плановым ежегодным мероприятием, направленным на поддержание и совершенствование навыков военнослужащих запаса.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Виктория Абрамченко сообщила, что в Госдуме обсуждается вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов. По ее словам, для этого были привлечены депутаты всех фракций, сенаторы и представители профильных министерств.