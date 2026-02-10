Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля в Москве

Фото: ТАСС/Питалев Илья

Церемония прощания с известным российским адвокатом Генрихом Падвой состоится в четверг, 12 февраля, в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к семье.

О кончине Падвы стало известно 10 февраля. Ему было 94 года. Причина смерти не уточнялась.

Свою адвокатскую практику он начал в 1953 году в Калининской областной коллегии адвокатов. С 1971-го был членом Московской городской коллегии адвокатов (МГКА), а с 1985 года – членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. В 1989 году Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 2002 году – адвокатом Адвокатской палаты Москвы.

Среди известных клиентов адвоката числились бизнесмен Алишер Усманов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, актер Владислав Галкин и другие.

