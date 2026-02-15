Фото: РИА Новости

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Он заслушал командующего генерал-полковника Валерия Солодчука, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.

Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение работы на пункте управления группировки он вручил госнаграды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и отвагу.

Между тем прошедшей ночью российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 68 вражеских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Курской области, Ставропольском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.