15 февраля, 08:31

Политика

Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр"

Фото: РИА Новости

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Он заслушал командующего генерал-полковника Валерия Солодчука, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.

Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение работы на пункте управления группировки он вручил госнаграды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и отвагу.

Между тем прошедшей ночью российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 68 вражеских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны были сбиты в Краснодарском крае, Крыму, Курской области, Ставропольском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Расчет "Урагана" группировки "Запад" уничтожил бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Сюжет: Спецоперация на Украине
