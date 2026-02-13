Форма поиска по сайту

13 февраля, 12:46

Политика

ВС РФ за неделю нанесли семь ударов по объектам энергетики, используемым ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за неделю нанесла массированный и шесть групповых ударов по энергетическим, топливным и транспортным объектам, которые Украина использует в военных целях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием и БПЛА в ответ на террористические действия киевского режима, который атаковал гражданские объекты России. В результате военные поразили не только энергетические, топливные и транспортные объекты, но и предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, были поражены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, а также военные аэродромы и места производства, хранения и запуска ударных БПЛА. Помимо этого, были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Также, как сообщает ведомство, за неделю российская армия освободила четыре населенных пункта. В частности, в результате активного наступления подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области, подразделения группировки войск "Запад" – Глушковку в Харьковской области, а подразделения группировки войск "Восток" – Зализничное в Запорожской области.

Ранее российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены места производства и хранения ударных БПЛА.

Удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесен в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Также российские силы поразили инфраструктуру военного аэродрома противника и пункты его временной дислокации в 147 районах.

ВС РФ продвинулись на восьми участках в Сумской области

Сюжет: Спецоперация на Украине
