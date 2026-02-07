Форма поиска по сайту

07 февраля, 13:24

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, российские силы задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники. В результате были поражены украинские предприятия, которые производили ударные дроны, а также места их хранения и подготовки к запуску.

Минобороны подчеркнуло, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры в России.

Ранее ВС РФ с помощью дронов "Герань" поразили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. Авиатехника противника была уничтожена на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.

До этого командир дивизиона с позывным "Север" сообщил, что российский зенитно-ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16 в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, операция по уничтожению самолета была тщательно спланирована совместно с командованием бригады.

ВС РФ улучшили положение в зоне СВО

Сюжет: Спецоперация на Украине
