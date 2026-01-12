Расчет ЗРК С-300 ликвидировал украинский истребитель F-16 в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский зенитно-ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир дивизиона с позывным "Север".

По словам офицера, его подразделение получило современный ЗРК в декабре 2024 года, освоило его к марту 2025-го и немедленно применило в боевых условиях. За это время расчетом было уничтожено значительное количество различных целей, включая ракеты ATACMS, системы HIMARS, управляемые авиабомбы и летательные аппараты.

Особое внимание командир уделил поражению истребителя F-16, который Украина позиционировала как высокозащищенную цель. По его словам, операция по уничтожению самолета была тщательно спланирована совместно с командованием бригады.

"Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает", – заявил командир дивизиона.

"Север" добавил, что для поражения цели потребовалось две ракеты. Первый выстрел позволил поразить самолет, второй – окончательно его уничтожить.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 33 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Атака длилась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 10 января.

За этот период было уничтожено 17 дронов над Воронежской областью, 8 – над территорией Курской области, 5 – в небе над Брянской областью, 3 – над Белгородской областью.