Силы ПВО ликвидировали 33 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 33 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 10 января. За это время было уничтожено 17 дронов – над Воронежской областью, 8 – над территорией Курской области, 5 – в небе над Брянской областью, 3 – над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 59 вражеских БПЛА над регионами России в ночь субботу, 10 января. Часть из них сбили над акваторией Черного моря, над территорией Краснодарского края и в небе над Брянской областью.

Также 3 дрона – над территорией Подмосковья, в том числе один, летевший в сторону Москвы. По информации Сергея Собянина, на месте падения обломков работали оперативные службы города.