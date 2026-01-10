03:37Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали БПЛА, который летел в сторону Москвы, в субботу, 10 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Глава города подчеркнул, что специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов дрона.
