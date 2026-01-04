Более 100 беспилотников уничтожено над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили 103 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России в период с 16:00 до 23:30 в субботу, 3 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 44 дрона сбили в Брянской области, по 18 – в Калужской области и Московском регионе, 5 – в Тульской области, по 4 – в Орловской области, Крыму и над Азовским морем.

Кроме того, 3 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, а также еще по одному дрону – над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем.

Ранее два частных дома получили повреждения в станице Северской Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников. Обломками БПЛА посекло крыши и выбило окна домов.

Еще одна атака беспилотников произошла до этого в Туапсе, в результате нее пострадали два человека. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, один из городских причалов, а также оборудование на местном нефтезаводе.