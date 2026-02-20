График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 21:59

Российский теннисист Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе

Фото: ТАСС/Zuma/Noushad Variyattiyakkal

Российский теннисист Андрей Рублев (5-й номер посева) проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (1-й номер посева) в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

В финале 22-летний Алькарас встретится с победителем матча, в рамках которого сыграют француз Артюр Фис и чех Якуб Меншик.

Алькарас на сегодня является первой ракеткой мира. На его счету 25 титулов ATP в одиночном разряде. Испанец семь раз побеждал на турнирах Большого шлема. Среди них – Открытый чемпионат США (US Open; 2022, 2025), Уимблдон (Wimbledon; 2023, 2024), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros; 2024, 2025), Открытый чемпионат Австралии (Australian Open; 2026).

В феврале Алькарас впервые выиграл турнир Australian Open, который проходил в Мельбурне. В финале он встретился с сербом Новаком Джоковичем. В результате матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу испанца.

