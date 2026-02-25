Путин заявил, что до создания "живого сердца" еще далеко

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Создание "живого сердца" пока остается задачей будущего, однако появление искусственных тканей, сосудов и даже отдельных органов человека уже перестало быть фантастикой. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что разработки в сфере медицины и биотехнологий должны внедряться как можно быстрее, без лишних бюрократических препятствий. Речь идет о лекарственных препаратах, тканях, сосудах и других жизненно важных технологиях.

По его словам, смелые идеи ученых и инженеров уже создают новую реальность и меняют индустриальный уклад. Применяя достижения биологии и генетики, специалисты работают над улучшением жизни людей, сохранением планеты и ее хрупкой экосистемы.

"Мы в России гордимся тем, что в развитие науки о жизни внесли весомый вклад открытия, философские и научные учения В. И. Вернадского, И. И. Мечникова, К. А. Тимирязева, А. В. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Энгельгардта, других выдающихся отечественных ученых, в числе которых и наши современники", – подчеркнул российский лидер.

В 2027 году на рынок выйдут уникальные российские препараты от аллергии и нескольких видов онкологии. В настоящее время ведутся клинические испытания 14 препаратов, не имеющих зарубежных аналогов. Также ученые работают над созданием еще 23 медицинских изделий.

