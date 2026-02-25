Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 10:56

Общество

В России разработаны тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России разработаны тест-системы для раннего выявления болезни Альцгеймера, они уже готовятся к регистрации, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

По ее словам, всего в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья. Один из них – болезнь Альцгеймера. Патологические изменения при ней могут развиваться в организме до 20 лет до появления первых когнитивных нарушений, поэтому большое значение имеют биомаркеры и разработка тест-систем.

Заявление прозвучало на Форуме будущих технологий в Москве. Мероприятие ежегодно собирает ведущих экспертов и представляет инновации, определяющие развитие ключевых отраслей. В 2024 году форум был посвящен медицине будущего, в 2025-м – новым материалам и химии. Главная тема этого года – биоэкономика.

Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать доступной для граждан уже в 2026 году. Временное регистрационное удостоверение планируется получить уже осенью. Так пациенты смогут подготовиться к сезону цветения 2027 года.

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика