В России разработаны тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России разработаны тест-системы для раннего выявления болезни Альцгеймера, они уже готовятся к регистрации, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

По ее словам, всего в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья. Один из них – болезнь Альцгеймера. Патологические изменения при ней могут развиваться в организме до 20 лет до появления первых когнитивных нарушений, поэтому большое значение имеют биомаркеры и разработка тест-систем.

Заявление прозвучало на Форуме будущих технологий в Москве. Мероприятие ежегодно собирает ведущих экспертов и представляет инновации, определяющие развитие ключевых отраслей. В 2024 году форум был посвящен медицине будущего, в 2025-м – новым материалам и химии. Главная тема этого года – биоэкономика.

Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать доступной для граждан уже в 2026 году. Временное регистрационное удостоверение планируется получить уже осенью. Так пациенты смогут подготовиться к сезону цветения 2027 года.