Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории Москвы и Подмосковья продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 28 февраля.

В Гидрометцентре РФ также уточнили, что свое влияние на погоду столичного региона усиливает Атлантика. В атмосфере начинает преобладать западно-восточный перенос воздушных масс.

Снегопад начался в Москве во вторник, 24 февраля. Пик непогоды пришелся на ночь среды, 25 февраля. За этот период в Москве выпало около 25% месячной нормы осадков.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве в непрерывном режиме. Организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс. В мероприятиях также задействована снегоуборочная и погрузочная техника.

По данным синоптиков, оттепель придет в столичный регион с началом весны – 1 марта. В этот день ожидается до плюс 3 градусов, пик холодов в Москве уже пройден.