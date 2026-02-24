Синоптик Леус: надвигающийся на Москву снегопад прекратится в ночь на 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад, ожидающийся в Москве во вторник, 24 февраля, прекратится в ночь на четверг, 26 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в столице за день выпадет 3–6 миллиметров осадков.

"На севере области снега ожидается немного меньше, и только в южных и западных районах количество выпавшего снега местами может превысить категорию сильных осадков – там ожидается в пересчете на воду до 6–9 миллиметров небесной влаги", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Леус добавил, что наиболее интенсивный снегопад ожидается в середине дня 24 февраля – с 13:00–14:00 до 16:00–17:00. После этого осадки начнут ослабевать, но полностью прекратятся только в ночь на четверг.

"В такой ситуации к исходу дня в северных районах региона прибавится 2–4 сантиметра снежного покрова, в центре – до 4–6 сантиметров, на юге – до 6–8 сантиметров", – заключил Леус.

Москвичей предупреждали, что 24 февраля ожидаются снег, местами сильный, а также снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00.

Кроме того, на фоне прогнозируемого снегопада жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на метро. Вечером на машине лучше выезжать после 20:00.