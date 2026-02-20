Высота сугробов в Москве 20 февраля побила 72-летний рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота сугробов в Москве в пятницу, 20 февраля, достигла 80 сантиметров, став абсолютным рекордом за 72 года метеонаблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

При этом, согласно данным станции на Балчуге, в центре города показатель оказался чуть меньше – 77 сантиметров. Аналогичное значение было зафиксировано лишь 26 марта 2013 года.

"Обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня накануне: суточная сумма осадков 19 февраля 2026 года при прохождении над Московским регионом атмосферных фронтов в системе циклона достигла 24,4 миллиметра", – пояснил заведующий обсерваторией МГУ Михаил Локощенко.

Данное число, по его словам, стало седьмым по величине для твердых осадков за холодный период с 1954 года. Причем самое большое количество зимних осадков за сутки было зафиксировано 14 декабря 1981 года. Тогда выпало 31,4 миллиметра.

Снежный циклон "Валли", обрушившийся на Москву 19 февраля, стих только к утру 20-го числа. После непогоды столичный район Внуково вошел в пятерку мест на планете с самыми интенсивными осадками.

Метеостанция зафиксировала на участке 25 миллиметров осадков. Первое место в мире занял атолл Мауке (острова Кука) – 66 миллиметров. В числе лидеров также остров Гоф на юге Атлантики и Ла-Рош в Новой Каледонии.

При этом новый снегопад обрушится на мегаполис уже в понедельник, 23 февраля. Тем не менее температура воздуха в этот день составит от 0 до минус 5 градусов.