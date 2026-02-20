Снежные зимы в столице сохранятся как минимум до 2050 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Количество снега в Москве к середине XXI века вряд ли уменьшится, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

Так он ответил на вопрос, может ли в Москве и на севере России стать меньше снега из-за глобального потепления. Как отметил эксперт, согласно прогнозам, и в столице, и на севере России снег останется.

Константинов отметил, что полное отсутствие снежного покрова в Москве – большая редкость. За последние годы такое случилось лишь однажды, в 2020 году.

Ранее Константинов сообщал, что сильные снегопады будут происходить в Москве чаще в ближайшие 10 лет из-за изменений климата. Он добавил, что все идет к тому, что рекорд высоты снежного покрова из-за внезапных выпадений осадков, скорее всего, будет постепенно обновляться.