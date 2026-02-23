World Climbing допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба федерации.

По ее данным, Исполнительный совет на заседании в Турине принял решение снять отстранение, действовавшее с марта 2022 года.

В федерации уточнили, что решение принято после получения подтверждающих писем от президентов национальных федераций России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что белорусские спортсмены, так же как и россияне, не получили в подарок смартфоны от организаторов Олимпийских игр 2026 года в Италии. Речь идет об эксклюзивной версии мобильного телефона для участников Олимпиады, которую должны были получить почти 3 800 спортсменов, приехавших на Игры.