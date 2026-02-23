Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 19:34

Спорт

World Climbing допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба федерации.

По ее данным, Исполнительный совет на заседании в Турине принял решение снять отстранение, действовавшее с марта 2022 года.

В федерации уточнили, что решение принято после получения подтверждающих писем от президентов национальных федераций России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что белорусские спортсмены, так же как и россияне, не получили в подарок смартфоны от организаторов Олимпийских игр 2026 года в Италии. Речь идет об эксклюзивной версии мобильного телефона для участников Олимпиады, которую должны были получить почти 3 800 спортсменов, приехавших на Игры.

Читайте также


спорт

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика