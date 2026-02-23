Крупный пожар произошел в здании автосервиса в Балашихе

Фото: телеграм-канал SHOT

Крупный пожар произошел в автосервисе в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Информация о происшествии в здании, которое расположено на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино, поступила пожарным днем 23 февраля. В результате горела мансарда, которая позднее обрушилась на площади 700 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействованы 32 огнеборца и 11 единиц техники. Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1 150 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в административном здании на улице Матмасовской в Тюмени. Там горели несколько этажей, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Спустя время сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. К тушению пожара были привлечены 65 человек и 17 единиц спецтехники. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

