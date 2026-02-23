Форма поиска по сайту

23 февраля, 20:08

Происшествия
Jornada: не менее 18 человек погибли при беспорядках в Мексике

Не менее 18 человек погибли при беспорядках в Мексике – СМИ

Фото: AP Photo/Alejandra Leyva4

Не менее 18 человек стали жертвами операции в Мексике против лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, а также последовавших за ней беспорядков, сообщила газета Jornada.

По данным издания, среди погибших – 15 бойцов нацгвардии, один охранник, убитый во время бунта в тюрьме Пуэрто-Вальярты, и сотрудник прокуратуры, застреленный в уличной перестрелке в городе Сапопан. В этом же городе жертвой перестрелки стала беременная женщина.

Уточнялось, что было уничтожено восемь боевиков картеля. Как пишет газета, после протестов и столкновений задержаны 27 человек.

Ранее Минобороны Мексики сообщило о проведении операции по ликвидации Сервантеса. На месте в результате перестрелки погибли четверо участников преступной группировки, еще трое были тяжело ранены и скончались во время воздушной транспортировки в Мехико.

Как сообщали местные СМИ, из-за произошедшего по меньшей мере в пяти штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. Местные власти предупреждали о приостановке работы общественного транспорта и поджогах автомобилей. На этом фоне посольство РФ в Мексике призвало российских граждан отложить поездки в страну.

Однако стало известно, что россияне, несмотря на происходящие в Мексике беспорядки, пока не отменяют туры в страну. Предварительно, в данный момент там находятся около 3,5–5 тысяч российских граждан.

