25 февраля, 16:31Происшествия
Ребенок погиб под машиной в Петропавловске-Камчатском из-за наледи на дороге
Фото: ТАСС/Александр Петров
Ребенок погиб под колесами машины в Петропавловске-Камчатском из-за наледи на дороге. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел 25 февраля на улице Королева. Солодов выразил соболезнования семье погибшего и поручил оказать им необходимую помощь.
"Причины (гибели. – Прим. ред.) нам всем понятны. Это гололед, безобразное содержание проезда и несвоевременная уборка снега", – отметил губернатор Камчатского края.
Солодов пообещал проследить за привлечением к ответственности виновных, в том числе подрядчика, должностных лиц из администрации города и автомобилиста.
Ранее подросток 2013 года рождения погиб при сходе снега с крыши крытого хоккейного корта в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа. Еще одного ребенка госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности, которая повлекла за собой смерть человека по неосторожности.
Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке