Ребенок погиб под машиной в Петропавловске-Камчатском из-за наледи на дороге

Фото: ТАСС/Александр Петров

Ребенок погиб под колесами машины в Петропавловске-Камчатском из-за наледи на дороге. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 25 февраля на улице Королева. Солодов выразил соболезнования семье погибшего и поручил оказать им необходимую помощь.

"Причины (гибели. – Прим. ред.) нам всем понятны. Это гололед, безобразное содержание проезда и несвоевременная уборка снега", – отметил губернатор Камчатского края.

Солодов пообещал проследить за привлечением к ответственности виновных, в том числе подрядчика, должностных лиц из администрации города и автомобилиста.

Ранее подросток 2013 года рождения погиб при сходе снега с крыши крытого хоккейного корта в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа. Еще одного ребенка госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности, которая повлекла за собой смерть человека по неосторожности.