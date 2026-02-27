Зеленский заявил, что "с удовольствием" примет ядерное оружие

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с удовольствием" бы принял ядерное оружие от Великобритании и Франции. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

"С удовольствием. У меня не было никаких предложений, но с удовольствием", – ответил Зеленский на вопрос журналиста о попытках Запада передать Киеву ядерное оружие.

Однако сразу после этого украинский лидер подчеркнул, что ни о каких передачах ядерного оружия на сегодня речи не идет.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о том, что Великобритания и Франция готовят к передаче Украине ядерное оружие. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий.

По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

В Кремле сообщили, что российская сторона учтет данную информацию в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Позже Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине. В частности, представитель британского премьер-министра Кира Стармера назвал соответствующие сообщения ложью.