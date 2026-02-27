27 февраля, 21:35Происшествия
Суд в Москве арестовал мужчин, устроивших массовую драку в ТЦ "Щука"
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Хорошевский суд Москвы заключил под стражу на 15 суток шестерых мужчин, которые устроили массовую драку в торгово-развлекательном центре "Щука". Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Инцидент произошел 26 февраля в ТРК, расположенном на Щукинской улице. Выяснилось, что четыре человека спровоцировали конфликт и подрались с охранниками, а также иными посетителями.
В результате они были установлены и задержаны, им было предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в ГСУ СУ России по Москве.
В общей сложности в отделение полиции тогда доставили 9 человек. Центральный аппарат Следственного комитета России взял ход и результаты расследования дела на контроль.
