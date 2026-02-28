Синоптик Шувалов: весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие российские регионы. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Первым, кто почувствует на себе метеорологическую весну, будет Калининград. Калининград, потому что там до плюс 10 градусов в ближайшие несколько дней", – заявил синоптик.

Учитывая достаточно холодную зиму в регионе, плюс 10 градусов – это "хорошая запевка весны", добавил собеседник агентства.

При этом оттепель ожидается и в Москве 1 марта. В этот день воздух может прогреться до 3 градусов. Однако не исключен ледяной дождь.