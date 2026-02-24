Форма поиска по сайту

24 февраля, 10:50

Общество

Оттепель придет в столичный регион 1 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель придет в столичный регион с началом весны – 1 марта. В этот день ожидается до плюс 3 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Пик холодов в Москве уже пройден, добавил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Мороз сохранится в ночное время, однако днем температура будет стремиться к нулю.

По его словам, на текущей неделе столбики термометров по ночам будут находиться на отметке 10–12 градусов ниже нуля. Самой холодной может стать ночь на пятницу, 27 февраля. Тогда температура опустится до минус 17 градусов.

"Если говорить о центральной полосе России, то в дневные часы в конце февраля – начале марта прогнозируется около нуля. Никаких больших осадков ждать не стоит", – сказал Ильин.

Синоптик добавил, что местами могут возникнуть смешанные осадки и дожди, но серьезных снегопадов больше не будет. Наступает весна, однако быстрого пробуждения природы ждать не стоит. Из-за большого количества снега этот процесс немного затянется.

Ильин отметил, что снег будет таять медленно и местами сугробы пролежат в столичном регионе до апреля. Понадобится больше времени и тепла, чтобы справиться с последствиями экстремальных снегопадов. В этом есть и свои плюсы – снизится риск сильного половодья. Однако в некоторых местах проблемы все же могут быть.

Во вторник, 24 февраля, в Москве ожидаются снег, снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, снегопад закончится только в ночь на четверг, 26 февраля. За день выпадет 3–6 миллиметров осадков.

Аллергиков предупредили, что пыльца может появиться в Москве в конце февраля

обществопогодагород

