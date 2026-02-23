Сильный снегопад ожидается в Москве 24 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег, местами сильный, ожидается в столице с 08:00 24 февраля и до конца дня, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Также возможны снежные заносы и гололедица. В связи с этим горожан просят быть осторожными на улице, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Вместе с тем в Московском регионе до 21:00 24 февраля продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что сход снежного покрова в Москве ожидается не ранее второй декады апреля. Это связано с его высотой, которая в настоящее время составляет 70 сантиметров.