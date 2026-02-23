23 февраля, 22:16Происшествия
Дело возбуждено после гибели девочки при катании на тюбинге в Мытищах
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетней девочки при катании на тюбинге, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, ЧП произошло 22 февраля в деревне Румянцево. Мужчина катал двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. На повороте тюбинг с дочерью мужчины попал под колеса машины. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, проводят допросы и назначают экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Кроме того, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, отец погибшей девочки задержан. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Расследование взяла на контроль областная прокуратура. По данным ведомства, в момент ЧП мужчина пьян не был.
Ранее сообщалось, что двое детей 8 и 9 лет погибли при сходе снега с горки в селе Сылва Шалинского района Свердловской области. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. При выяснении нарушений будут приняты соответствующие меры.