Дело возбуждено после гибели девочки при катании на тюбинге в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетней девочки при катании на тюбинге, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, ЧП произошло 22 февраля в деревне Румянцево. Мужчина катал двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. На повороте тюбинг с дочерью мужчины попал под колеса машины. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, проводят допросы и назначают экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, отец погибшей девочки задержан. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Расследование взяла на контроль областная прокуратура. По данным ведомства, в момент ЧП мужчина пьян не был.

Ранее сообщалось, что двое детей 8 и 9 лет погибли при сходе снега с горки в селе Сылва Шалинского района Свердловской области. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. При выяснении нарушений будут приняты соответствующие меры.