24 февраля, 18:55

Политика
Politico: массовые беспорядки могут начаться на Украине после мира с Россией

Массовые беспорядки могут начаться на Украине после мира с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/reflextions

Массовые протесты могут возникнуть после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

По мнению журналистов, любые территориальные компромиссы будут восприняты украинскими патриотами и ветеранами как "нож в спину". Именно они, вероятно, станут ядром протестного движения. Усугубляет ситуацию тяжелая обстановка на фронте: мобилизация непопулярна, а желающих участвовать в боях становится все меньше.

Еще один фактор риска – растущее разочарование украинцев в западных политиках. Оппозиционные деятели страны отмечают, что нежелание служить подогревается ощущением, что Запад ведет "опосредованную войну до последнего украинца". Это впечатление, по словам авторов статьи, только крепнет с каждым месяцем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Одновременно с этим он указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.

Позднее украинский лидер признал важность переговоров с Москвой, а еще спустя время заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным.

