Зеленский заявил, что конфликт на Украине не получится завершить без диалога с РФ

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBC.

Он признал важность переговоров с Москвой и отметил, что без этого никто не сможет прекратить боевые действия.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" текущего конфликта. Одновременно с этим он указал, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.

Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по украинскому конфликту. По его словам, сейчас американский лидер оказывает большее давление именно на Киев, требуя уступок с его стороны для заключения мира.

